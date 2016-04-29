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Brooklyn
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- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : İngiltere, İrlanda, Kanada
- Gösterim Tarihi :29 Nisan 2016
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- Müzik :
Filmin Konusu
Amerika'nın gelecek vaatlerinden etkilenen Eilis, New York şehri için annesinin evini terk eder. Vatanının hasretini çekmeye başladığı sırada, Eilis kendini aşkın cezbedici ellerine bırakır. Ancak kısa bir zamanda, neşesi geçmişi yüzünden bozulur, iki ülke ve üzerinde yaşadığı hayatalardan birini seçmelidir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Gerçekten kötü bir film. Vakit kaybı
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Ben 2 ay önce izlemiştim. çok güzel bir film. kadın oyuncu bence bu sene oskar ı almalıydı. kesinlikle görmelisiniz.
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guzel film
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