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Brooklyn

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Fragmanlar


Brooklyn
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Amerika'nın gelecek vaatlerinden etkilenen Eilis, New York şehri için annesinin evini terk eder. Vatanının hasretini çekmeye başladığı sırada, Eilis kendini aşkın cezbedici ellerine bırakır. Ancak kısa bir zamanda, neşesi geçmişi yüzünden bozulur, iki ülke ve üzerinde yaşadığı hayatalardan birini seçmelidir.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Gerçekten kötü bir film. Vakit kaybı

  • Ben 2 ay önce izlemiştim. çok güzel bir film. kadın oyuncu bence bu sene oskar ı almalıydı. kesinlikle görmelisiniz.

  • guzel film

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Oyuncular ve ekip

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