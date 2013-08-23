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Bu Aşk Fazla Sürmez
I Give It a Year
0 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :23 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Nat ve Josh’un evliliğinde cicim ayları çabuk bitmiş, pembe bulutlar dağılmıştır. Evliliklerinde ilk yıl dolarken iyice gün yüzüne çıkan sorunlar, zaten pek uyumlu olmayan çifti birbirinden uzaklaştırır. Resmin içine bir de Josh’ın eski kız arkadaşı Chloe ve çekici bir iş adamı olan Guy’ın da girmesiyle her şey daha da karmaşık bir hal alır.
Galeri
Yorumlar
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Herkese tavsiye ederim
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fragmandan anlaşıldığı kadarıyla komik bi film gerçekten
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bi sene bile fazla
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fragmanı çok güldürdü iyi bi konu işlemişler ve çok eğlenceli duruyo sadece başroldeki kadın biraz soğuk gibi ama izleyip değerlendirmek lazım tabii
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