Bu da Nereden Çıktı?

Grand Rapids, Michigan'da orta büyüklükte bir baskı şirketine sahip Ned Fleming (Bryan Cranston) kendisini dünyanın tepesinde gibi hissetmektedir. Ned, gayet samimi, sosyal birisidir ve çalışanları, arkadaşları, karısı Barb (Megan Mullaly), kızı Stephanie (Zoey Deutch) ve oğlu Scotty (Griffin Gluck) tarafından çok sevilmektedir. Ancak "Büyük Patron" olarak anılan Ned'in 55. doğum günü sırasında Stanford'daki yurt odasından video konferans ile partiye katılan kızı Stephanie her şeyi biraz daha karmaşık hale getirir. Fleming ailesi ve davetliler beklenmedik çıplak bir erkek arkadaş ile tanışınca büyük bir şaşkınlık geçirirler. Kızı Stephanie'nin kişiliğini karakteristik olmayan bir şekilde sakladığı gerçeğinden rahatsız olan Ned, kızının ilk ciddi erkek arkadaşı ile tanışmak için tatilini California'da geçirmek üzere ailesiyle birlikte bir tatile çıkmayı isteksizce kabul eder.

Ned, Laird'in çok seviyesiz olduğunu ve canından çok sevdiği kızı için uygunsuz bir eş olduğunu düşünür. Ned kendisini ışıltılı yüksek teknoloji dünyasında kaybolmuş hissederken Laird'in kızına evlenme teklif edeceğini öğrenince büyük paniğe kapılır.