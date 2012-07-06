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Bu Dans Senin

Take This Waltz

1 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bu Dans Senin
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (8 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Margot ve Lou beş yıldır evli olan ve dışarıdan bakıldığında sorunsuz ilişki yürüten bir çifttir. Fakat Margot'un tesadüfen tanıştığı Daniel'e karşı hissettiği çekim her şeyin yönünü değiştirecektir. Zira Daniel ile engel olamadıkları cinsel yakınlaşma Margot'un kendisini daha fazla tanımasına ve evliliğinin gidişatını sorgulamasına neden olacaktır...


Çektiği çeşitli kısa filmlerden sonra ilk uzun metraj filmi olan Ondan Uzakta (Away from Her, 2006) ile En İyi Uyarlanmış Senaryo dalında Oscar adaylığı olan oyuncu Sarah Polley'in ikinci uzun metrajlı filmi olan yapım sevgi, bağlılık, ihanet üzerine günümüz evliliklerine bir bakış açısı sunuyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • çok iyi değil ama izlicek film yoksa izlenir..

  • sevdigiyle izlenir bir filim

  • bu yaz günü çekilmemesi gereken bir filmmiş izlemesinizde hiç birşey kaybbeymzsiniz

  • sinemalda izelnir bir film

  • izledim ama zor bitirdim filmi beğenmedim:d

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Oyuncular ve ekip

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