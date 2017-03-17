Bu Dünyanın Dışında

Gezegenler arası macerada Mars'a gelen astronotlardan biri kırmızı gezegende dünyaya gelen ilk insanı doğururken ölür. Böylece Gardner Elliot (Asa Butterfield) Mars'ta doğan ilk bebek olur. Bilim insanları tarafından büyütülen Gardner sadece 14 insan tanır. Gardner 16 yaşına geldiğinde merak uyandırıcı ve son derece akıllı bir çocuk olur. Gardner, babası ve dünyayla ilgili ipuçlarını araştırırken, koruyucu bir kişiliğe sahip Tulsa ile gizli ve gezegenler arası bir dostluğa başlar.

Sonunda Dünya'ya gidebilmek için bir şans yakalayan Gardner Dünya'daki her şeyi keşfetmek ister. Ancak keşifler başladıktan sonra, bilim adamları Gardner'in organlarının Dünya'nın yerçekimine dayanamayacağını fark ederler. Gardner, Tulsa'yla birlikte zamana karşı bir yarışa katılır.