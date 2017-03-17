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Bu Dünyanın Dışında

The Space Between Us

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Fragmanlar


Bu Dünyanın Dışında
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gezegenler arası macerada Mars'a gelen astronotlardan biri kırmızı gezegende dünyaya gelen ilk insanı doğururken ölür. Böylece Gardner Elliot (Asa Butterfield) Mars'ta doğan ilk bebek olur. Bilim insanları tarafından büyütülen Gardner sadece 14 insan tanır. Gardner 16 yaşına geldiğinde merak uyandırıcı ve son derece akıllı bir çocuk olur. Gardner, babası ve dünyayla ilgili ipuçlarını araştırırken, koruyucu bir kişiliğe sahip Tulsa ile gizli ve gezegenler arası bir dostluğa başlar.

Sonunda Dünya'ya gidebilmek için bir şans yakalayan Gardner Dünya'daki her şeyi keşfetmek ister. Ancak keşifler başladıktan sonra, bilim adamları Gardner'in organlarının Dünya'nın yerçekimine dayanamayacağını fark ederler. Gardner, Tulsa'yla birlikte zamana karşı bir yarışa katılır.

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