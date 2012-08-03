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Bu Gece Benimsin
You Instead
2 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 4.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram, Müzik
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :3 Ağustos 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :80 dk.
Filmin Konusu
Kanlı bıçaklı düşman olan iki rock yıldızı, 24 saat boyunca bir müzik festivalinde birbirlerine kelepçeli olarak kalırlar! Üstelik festivalde sahne alıp, konser vereceklerdir!
Galeri
Yorumlar
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çok kötü değil ..
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ingiliz yapımlarına ön yargım son zamanlarda pek kalmadı. Umarım bu yapım son kalıntıları da yıkacak cinsten olur.
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ingiltere yapıtlarını pek beğenmesemde konu cazip geldi umarım yanılmam...
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ilginç bir film. dvdsini alıp izliycem muhtemelen.
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mutlaka izlenmeli bence.
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