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Bu Gece Benimsin

You Instead

2 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bu Gece Benimsin
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 4.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (11 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Kanlı bıçaklı düşman olan iki rock yıldızı, 24 saat boyunca bir müzik festivalinde birbirlerine kelepçeli olarak kalırlar! Üstelik festivalde sahne alıp, konser vereceklerdir!

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • çok kötü değil ..

  • ingiliz yapımlarına ön yargım son zamanlarda pek kalmadı. Umarım bu yapım son kalıntıları da yıkacak cinsten olur.

  • ingiltere yapıtlarını pek beğenmesemde konu cazip geldi umarım yanılmam...

  • ilginç bir film. dvdsini alıp izliycem muhtemelen.

  • mutlaka izlenmeli bence.

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Oyuncular ve ekip

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