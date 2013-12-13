Bu İşte Bir Yalnızlık Var

Eski müzisyen Mehmet, müzikten uzaklaşmış, boşanmış zor geçinen bir adamdır. Geçimini gitar tamir ederek ve birkaç kişiye özel ders vererek sağlamaktadır. Onu hayata bağlayan en önemli şey, haftada bir gün görüşebildiği 9 yaşındaki kızı Ezgi’dir. Mehmet, başka biriyle evlenen eski eşi Nazlı’yla kızı yüzünden hala görüşmektedir. Mehmet karısıyla evliyken de ailece görüştükleri Ayşe’nin eşinden ayrılması üzerine ona şiddetli bir aşk duymaya başlar.