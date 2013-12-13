Bu İşte Bir Yalnızlık Var
Bu Iste Bir Yalnizlik Var
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :13 Aralık 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :122 dk.
Filmin Konusu
Eski müzisyen Mehmet, müzikten uzaklaşmış, boşanmış zor geçinen bir adamdır. Geçimini gitar tamir ederek ve birkaç kişiye özel ders vererek sağlamaktadır. Onu hayata bağlayan en önemli şey, haftada bir gün görüşebildiği 9 yaşındaki kızı Ezgi’dir. Mehmet, başka biriyle evlenen eski eşi Nazlı’yla kızı yüzünden hala görüşmektedir. Mehmet karısıyla evliyken de ailece görüştükleri Ayşe’nin eşinden ayrılması üzerine ona şiddetli bir aşk duymaya başlar.
Galeri
Yorumlar
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Ozgu namal gitsin cocuk filmlerinde oynasin, nedir bu zorlama. Ask filmlerine yakismiyor iste!
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Ben boyle saçmasapan bir film görmedim. Ne aşk filmi ne de duygusal bir film. Konusu bile belli değil...
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Mutlaka izleyin
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Orta karar bi film gibi güzel bi akşamüstü gidilebilir
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kesinlikle izlemelisiniz. cuma gecesi gittik ve çok beğendik. hiç sıkılmadan olayların nereye gidiceni merak ediyosunuz. ayrıca özgü namal gerçekten bu role çok uymuş. kaçırmayın