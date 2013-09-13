Bu Nasıl Aile!

David Burke müşterileri arasında aşçıların ve annelerin de olduğu ot satıcısıdır. Belirli nedenlerden dolayı göze batmamayı tercih eden David aynı yerde yaşadığı gençlere yardım etmeye çalışınca hiçbir iyiliğin cezasız kalmayacağını öğrenir. Zulasını ve parasını çalan gençler yüzünden David tedarikçisi Brad’e borçlanır. David büyük bir iş yapmak zorundadır ve Brad’in Meksika’dan gelen mallarını almak zorunda kalır. Komşuları alaycı striptizci Rose, özenti müşterisi Kenny ve zeki bir genç kız olan Casey’nin de yardımıyla mükemmel bir plan yapar. Sahte bir eş, iki sahte çocukla Miller ailesi Dört Temmuz hafta sonu için güney sınırına doğru yola koyulur.

