Bu Nasıl Aile!
We're the Millers
- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 5.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Suç
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :13 Eylül 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :110 dk.
Filmin Konusu
David Burke müşterileri arasında aşçıların ve annelerin de olduğu ot satıcısıdır. Belirli nedenlerden dolayı göze batmamayı tercih eden David aynı yerde yaşadığı gençlere yardım etmeye çalışınca hiçbir iyiliğin cezasız kalmayacağını öğrenir. Zulasını ve parasını çalan gençler yüzünden David tedarikçisi Brad’e borçlanır. David büyük bir iş yapmak zorundadır ve Brad’in Meksika’dan gelen mallarını almak zorunda kalır. Komşuları alaycı striptizci Rose, özenti müşterisi Kenny ve zeki bir genç kız olan Casey’nin de yardımıyla mükemmel bir plan yapar. Sahte bir eş, iki sahte çocukla Miller ailesi Dört Temmuz hafta sonu için güney sınırına doğru yola koyulur.
Galeri
Yorumlar
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benzerlerini aşmış bi komedi. hele bir sahne var ki gülmekten geberdik! ailenin genç delikanlısının başına gelen bişey diim sürprizi kaçmasın
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başarılı. jennifer kelimenin tam anlamıyla döktürmüş! hakkını yemeyin filmin
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ya çok komik film beğenmeyenler izlemiş mi bi önce acaba. gülmek isteyen arkadaşlar mutlaka gitsin görsün, pişman olmucaksınız.
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imdp puanını görünce şok oldum. ben hiç iyi eleştiri görmedim bu filmle ilgili yaa. çok şaşırdım. filme bakış açım değişti
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bu konuyu çok gördük biz. yok artık bu senaristlerin işi bitmiş arkadaş. birbirinden alakasız dört karakter yarat bunları bi aile yap, bi de strizpiz yapıcak ünlü isim bul, al sana komedi filmi