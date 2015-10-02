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Bulantı
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Ahmet, sevgilisiyle birlikte olduğu gece karısı ve küçük kızını trafik kazasında kaybeder. Kimseyi umursamayan biri olarak bu olaydan pek etkilenmeden yaşamına devam eder ama bir süre sonra, görünürde bir sebep olmaksızın kendinde ve yaşamında bazı değişimler olmaya başlar. Küçük terslikler, tuhaf aksilikler art arda gelmekte, çok sevdiği kadınlarla arası bozulmakta, hayat karşısında zorlanmakta ve beklenmeyen zafiyetler göstermektedir.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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mükemmel seyirli bir film olduğunu söyleyerek bir eleştiri sunacağım. aynı konuyu, temayı bekleme odasında izledik. Film harikaydı lakin pek farklı gelmedi bana. yine de gidiniz, kaçırmayınız...
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