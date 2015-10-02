Ahmet, sevgilisiyle birlikte olduğu gece karısı ve küçük kızını trafik kazasında kaybeder. Kimseyi umursamayan biri olarak bu olaydan pek etkilenmeden yaşamına devam eder ama bir süre sonra, görünürde bir sebep olmaksızın kendinde ve yaşamında bazı değişimler olmaya başlar. Küçük terslikler, tuhaf aksilikler art arda gelmekte, çok sevdiği kadınlarla arası bozulmakta, hayat karşısında zorlanmakta ve beklenmeyen zafiyetler göstermektedir.