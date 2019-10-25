Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

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Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
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Filmin Konusu
TRT Çocuk'un animasyon dizisi Bulmaca Kulesi, Dev Kuşun Gizemi hikâyesiyle bu kez sinemada seyirciyle buluşuyor.
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