Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi, Dev Kuş’a ulaşmak için zorlu bir maceraya atılan Aslı, Can ve Mert'in hikayesini konu ediyor. Bir kaza geçiremm Aslı, Can ve Mert, kendilerini başka bir boyutta bulur. Bulmaca Kulesi denen yere ışınlanan gençler, burada karşılarına çıkan gizemleri çözmeye çalışır. Bu macera sırasında Aslı, Can ve Mert'İn yolu kulenin koruyucusu ve mimarı olan Lugaz Efendi’nin sevimli robotu Lugit ile kesişir. Lugit’le birlikte Kulenin düşmanı Hüdaverdi’nin tuzaklarını bozan gençler, artık kuleden ayrılmaya karar verir. Hüdaverdi’nin hükmettiği tehlikeli bir bölgeye ulaşan Aslı, Can ve Mert, bu sırada Dev Kuş'un yuvasında buluşmak üzere Lugit ile ayrılır. Dev Kuş'a ve Lugit'e ulaşmak için yola koyulan gençler, kendilerini bulmacalarla dolu bir maceranın içinde bulur.