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Burası Cennet Olmalı

It Must Be Heaven

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Burası Cennet Olmalı
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Filmin Konusu

Elia Suleiman, kendisine Filistin’den başka bir vatan aramak için yola koyulur. Ancak onun yeni bir yaşam vaadi, kısa süre içerisinde bir hatalar silsilesine dönüşür. Filistin’den başlayıp, New York, Doha ve Paris’e seyahat eden Suleiman, gittiği yerlerdeki bir şeyin ona evini hatırlattığını fark eden. Polis, sınır kontrolleri ve ırkçılık gittiği her yerde onunla birliktedir. Yeni bir topluma entegre olabilmek için elinden geleni yapan Suleiman, herkesin ona sürekli nereden geldiğini hatırlatması ile karşı karşıya kalır. Ait olma arayışı içinde olan Suleiman, gerçekten nereye evim deriz sorusuna yanıt bulmaya çalışır.

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