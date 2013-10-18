Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Buraya Kadar - This Is the End
Paylaş

Buraya Kadar

This Is the End

2 kişi izlemiş. | 17 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Buraya Kadar
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (6 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

This Is The End tuhaf ve korkunç bir olayın Los Angeles’ı yerle bir etmesinin ardından bir evde mahsur kalan altı arkadaşın hikayesini anlatıyor. Dışarıda dünya aydınlanırken, azalan yiyecekler ve sıkıntı içerideki arkadaşlar arasında bölünme yaşanmasına neden olur. Sonunda, evden ayrılmak zorunda kalırlar ve kaderleri ile yüzleşir, dostluğun gerçekte ne olduğunu anlarlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • güzel film eğlenceli vakit geçirceksiniz

  • konusu süper, dünyanın sonunu bi de komedi olarak görelim

  • bu havada bu filme gidilir çok komik olduğunu duydum ama gidip görücez tabi

  • rihanna mı o?

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Buraya Kadar filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Buraya Kadar filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir