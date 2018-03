Buraya Kadar

This Is The End tuhaf ve korkunç bir olayın Los Angeles’ı yerle bir etmesinin ardından bir evde mahsur kalan altı arkadaşın hikayesini anlatıyor. Dışarıda dünya aydınlanırken, azalan yiyecekler ve sıkıntı içerideki arkadaşlar arasında bölünme yaşanmasına neden olur. Sonunda, evden ayrılmak zorunda kalırlar ve kaderleri ile yüzleşir, dostluğun gerçekte ne olduğunu anlarlar.