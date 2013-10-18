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Buraya Kadar
This Is the End
2 kişi izlemiş. | 17 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aksiyon
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :18 Ekim 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :107 dk.
Filmin Konusu
This Is The End tuhaf ve korkunç bir olayın Los Angeles’ı yerle bir etmesinin ardından bir evde mahsur kalan altı arkadaşın hikayesini anlatıyor. Dışarıda dünya aydınlanırken, azalan yiyecekler ve sıkıntı içerideki arkadaşlar arasında bölünme yaşanmasına neden olur. Sonunda, evden ayrılmak zorunda kalırlar ve kaderleri ile yüzleşir, dostluğun gerçekte ne olduğunu anlarlar.
Galeri
Yorumlar
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güzel film eğlenceli vakit geçirceksiniz
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konusu süper, dünyanın sonunu bi de komedi olarak görelim
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bu havada bu filme gidilir çok komik olduğunu duydum ama gidip görücez tabi
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rihanna mı o?
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