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Burgonya Dükü

The Duke of Burgundy

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Fragmanlar


Burgonya Dükü
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Otuzlu yaşlardaki Evelyn, her gün, günlük ev işlerini yapmak için Cynthia’nın evine gider. Cynthia’nın Evelyn’e verdiği görevler mahrem, sınırları aşan ve aşağılayan noktalara gelir ancak Evelyn hiç itiraz etmez. İkilinin her gün uyguladıkları bir ritüel haline getirdikleri bu durum her defasında Evelyn’nin cezalandırılmasıyla son bulur. Evelyn’nin bağımlılığı ikilinin ilişkisini kopma noktasına getirir.


Filmin Eleştrisi




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