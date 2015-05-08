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Burgonya Dükü
The Duke of Burgundy
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- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :8 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :104 dk.
Filmin Konusu
Otuzlu yaşlardaki Evelyn, her gün, günlük ev işlerini yapmak için Cynthia’nın evine gider. Cynthia’nın Evelyn’e verdiği görevler mahrem, sınırları aşan ve aşağılayan noktalara gelir ancak Evelyn hiç itiraz etmez. İkilinin her gün uyguladıkları bir ritüel haline getirdikleri bu durum her defasında Evelyn’nin cezalandırılmasıyla son bulur. Evelyn’nin bağımlılığı ikilinin ilişkisini kopma noktasına getirir.
Filmin Eleştrisi
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