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Bütün Saadetler Mümkündür

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Bütün Saadetler Mümkündür
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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  • Yapım Yılı :2015
  • Gösterim Tarihi :20 Nisan 2018

 

Filmin Konusu

Mühendislik öğrencisi Ali, Erasmus projesiyle yurtdışına çıkma hayalleri kurar. Sakin hayatı, türkü kafede solistlik yapan Gülce'den hoşlanmasıyla hareketlenir. Hemşire adayı olan Gülce, maddi sıkıntılarını aşmak için Adapazarı'nın eski mahallelerinden birinde yaşlı bir adamın bakıcılığını yapar. Gülce'ye yakınlaşarak onu tanımaya başlayan Ali, Mevlüt'ün de hikâyesine ortak olur.

Galeri

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