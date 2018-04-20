Sinema>Film Arşiv > Bütün Saadetler Mümkündür
Bütün Saadetler Mümkündür
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2015
- Gösterim Tarihi :20 Nisan 2018
Filmin Konusu
Mühendislik öğrencisi Ali, Erasmus projesiyle yurtdışına çıkma hayalleri kurar. Sakin hayatı, türkü kafede solistlik yapan Gülce'den hoşlanmasıyla hareketlenir. Hemşire adayı olan Gülce, maddi sıkıntılarını aşmak için Adapazarı'nın eski mahallelerinden birinde yaşlı bir adamın bakıcılığını yapar. Gülce'ye yakınlaşarak onu tanımaya başlayan Ali, Mevlüt'ün de hikâyesine ortak olur.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.