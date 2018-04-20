Bütün Saadetler Mümkündür

Mühendislik öğrencisi Ali, Erasmus projesiyle yurtdışına çıkma hayalleri kurar. Sakin hayatı, türkü kafede solistlik yapan Gülce'den hoşlanmasıyla hareketlenir. Hemşire adayı olan Gülce, maddi sıkıntılarını aşmak için Adapazarı'nın eski mahallelerinden birinde yaşlı bir adamın bakıcılığını yapar. Gülce'ye yakınlaşarak onu tanımaya başlayan Ali, Mevlüt'ün de hikâyesine ortak olur.