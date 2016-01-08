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Büyük Açık

The Big Short

1 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Büyük Açık
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.8 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sektör dışından dört kişi büyük bankaların, medyanın ve hükümetin görmekten kaçındığı şeyi, ekonominin küresel çöküşünü gördüğünde akıllarına bir fikir gelmişti: Büyük Açık. Cesur yatırımları, onları her şeyi ve herkesi sorgulamalarının gerektiği modern bankacılığın karanlık, hassas noktasına götürmüştü.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Oyuncu kadrosu ;o) hadi olumsuz yorum yap bakalım!.. - Bazı yapımlar vardır senaryosu ile yakalar kitleyi bazıları oyunculuk ve kadrosu ile.. - 10\8,8 :o)

  • sermaye piyasalarını ve borsayı takip eden herkesin mutlaka gitmesi gereken bir film. 2008 abd mortgage krizine ışık tutmuş. bilmeyen yada ilgi duymayanlar için ise sıkıcı olabilir.

  • Filmin özetini okumadan ve özellikle bşr bayan ile gitmeyin, çok sıkılırsınız. Bankacı, borsacı, siyasetçi velhasıl blomberg ht izleyicisi için güzel film 10

  • ryan oynuyorsa film gise yapmaz bukdr kotu oyuncuyu neden bu filme koymuslar bradle oynatmislar anlamadim.

  • 2008de yasananlari bu islerden anlamayanlarin anlayacagi sekilde cekilmis guzel ve gercekci bir filmdi. tek olumsuz yanı surekli sallanan goruntusuydu.bunun disinda izlemeye deger

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Oyuncular ve ekip

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