Büyük Açık
The Big Short
- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Sektör dışından dört kişi büyük bankaların, medyanın ve hükümetin görmekten kaçındığı şeyi, ekonominin küresel çöküşünü gördüğünde akıllarına bir fikir gelmişti: Büyük Açık. Cesur yatırımları, onları her şeyi ve herkesi sorgulamalarının gerektiği modern bankacılığın karanlık, hassas noktasına götürmüştü.
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Yorumlar
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Oyuncu kadrosu ;o) hadi olumsuz yorum yap bakalım!.. - Bazı yapımlar vardır senaryosu ile yakalar kitleyi bazıları oyunculuk ve kadrosu ile.. - 10\8,8 :o)
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sermaye piyasalarını ve borsayı takip eden herkesin mutlaka gitmesi gereken bir film. 2008 abd mortgage krizine ışık tutmuş. bilmeyen yada ilgi duymayanlar için ise sıkıcı olabilir.
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Filmin özetini okumadan ve özellikle bşr bayan ile gitmeyin, çok sıkılırsınız. Bankacı, borsacı, siyasetçi velhasıl blomberg ht izleyicisi için güzel film 10
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ryan oynuyorsa film gise yapmaz bukdr kotu oyuncuyu neden bu filme koymuslar bradle oynatmislar anlamadim.
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2008de yasananlari bu islerden anlamayanlarin anlayacagi sekilde cekilmis guzel ve gercekci bir filmdi. tek olumsuz yanı surekli sallanan goruntusuydu.bunun disinda izlemeye deger