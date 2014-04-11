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Büyük Budapeşte Oteli

The Grand Budapest Hotel

1 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Büyük Budapeşte Oteli
  • IMDB Puanı : 8.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Filmde ünlü bir Avrupa otelinde çalışan efsanevi bir kapı görevlisinin genç bir çalışanla arkadaşlığı anlatılıyor. Hikayede bir hırsızlık, paha biçilemez Rönesans tablosu, inanılmaz büyüklükteki bir aile serveti için verilen mücadele ve 20. YY’ın ilk yarısında Avrupa’yı değiştiren ani ve yavaş değişimler anlatılıyor.

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Yorumlar

  • Muhtesem bir film. Cast ve konu cok iyi. Avrupa da gecmesi zaten kaliteyi belli ediyor.

  • Çok katmanlı bir film. Filmi, bittikten sonra anlamaya başlıyorsun aslında. Seyrederken sana çizgi film hissi veren olayların, o zamanki yaşayan insanlara verdiği acıları, ya da zevkleri hiç hissetmediğini fark ediyorsun. Diğer insanların başına gelenlere yabancılaştığını insanın yüzüne bir tokat gibi vuruyor. İnsan olmanın erdemlerinin, güzel konuşmanın, şiirin yok olduğu günümüze bir gönderme. Ve daha bir çok şey. Mutlaka bu filmi izleyin, bakalım siz başka neler bulacaksınız!

  • daha önce wes anderson filmi izleyip beğendiyseniz bunu da kaçırmazsınız. tek kelimeyle muhteşemdi

  • senenin en iyi filmlerinden biri. mutlaka izlenmeli

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Oyuncular ve ekip

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