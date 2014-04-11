Büyük Budapeşte Oteli

Filmde ünlü bir Avrupa otelinde çalışan efsanevi bir kapı görevlisinin genç bir çalışanla arkadaşlığı anlatılıyor. Hikayede bir hırsızlık, paha biçilemez Rönesans tablosu, inanılmaz büyüklükteki bir aile serveti için verilen mücadele ve 20. YY’ın ilk yarısında Avrupa’yı değiştiren ani ve yavaş değişimler anlatılıyor.