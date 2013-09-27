Büyük Kumar

Princeton'da okuyan genç ve parlak bir öğrenci (Justin Timberlake), okulu için kullanması gereken tüm parasını, online poker oynanan yasadışı bir kumar sitesinde oynadığı oyunlar için harcar. Her şey yolunda giderken yaptığı bir hata borç batağına sürüklenmesine ve belalı site yöneticisine (Ben Affleck) borçlanmasına neden olur.