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Büyük Kumar
Runner Runner
1 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 5.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Suç
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :27 Eylül 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :91 dk.
Filmin Konusu
Princeton'da okuyan genç ve parlak bir öğrenci (Justin Timberlake), okulu için kullanması gereken tüm parasını, online poker oynanan yasadışı bir kumar sitesinde oynadığı oyunlar için harcar. Her şey yolunda giderken yaptığı bir hata borç batağına sürüklenmesine ve belalı site yöneticisine (Ben Affleck) borçlanmasına neden olur.
Galeri
Yorumlar
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en iyi film pokeer oyunu severim filmde insanlar poker olmuş
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bence bu filme gidilir. iki iyi oyuncu güzel senaryo.
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bu film isimlerinin çevirilerini kim yapıyo acaba çok merak ediyorum
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ben affleck fragmandan gördüğüm kadarıyla başarılı. aynı performansı batmande de görmek isteriz
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keşke batman ben yerine justin olsaymış
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