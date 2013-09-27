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Büyük Kumar

Runner Runner

1 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Büyük Kumar
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 5.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Princeton'da okuyan genç ve parlak bir öğrenci (Justin Timberlake), okulu için kullanması gereken tüm parasını, online poker oynanan yasadışı bir kumar sitesinde oynadığı oyunlar için harcar. Her şey yolunda giderken yaptığı bir hata borç batağına sürüklenmesine ve belalı site yöneticisine (Ben Affleck) borçlanmasına neden olur.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • en iyi film pokeer oyunu severim filmde insanlar poker olmuş

  • bence bu filme gidilir. iki iyi oyuncu güzel senaryo.

  • bu film isimlerinin çevirilerini kim yapıyo acaba çok merak ediyorum

  • ben affleck fragmandan gördüğüm kadarıyla başarılı. aynı performansı batmande de görmek isteriz

  • keşke batman ben yerine justin olsaymış

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Oyuncular ve ekip

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