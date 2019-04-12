Büyük Macera, yanlışlıkla kendisine bırakılan bebek pandayı ailesine götürmeye çalışan bir ayı ve arkadaşlarının maceralarını konu ediyor. Postacı leyleğin yaptığı bir hata ortalığı fena halde karıştırır. Bebek pandayı ailesine götürmek için yola çıkan postacı leylek, yanlışlıkla bebeği ailesin yerine MicMic adındaki bir ayıya bırakır. Düzenli bir hayatı olan, yaptığı planları asla aksatmayan MicMic’in yaşamı, bebeğin gelişi ile birlikte alt üst olur. Tüm düzen bozulan ayı MicMic, bebeği ailesini bir an önce teslim etmek için yola koyulur. Yerinde duramayan komşusu tavşan da ona bu yolculuğunda eşlik eder. Çıktıkları macera dolu yolculuklarında geveze bir pelikan, romantik bir kaplan ve korkak bir kurtla karşılaşırlar. Yola birlikte devam eden ekip, vahşi doğanın içinde zorlu ama bir o kadar da eğlence dolu bir maceraya atılır.