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Büyük Mucize
Big Miracle
0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :30 Mart 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :107 dk.
- Dağıtıcı :UIP
- Resmi Sitesi : http://www.everybodyloveswhales.com/
Filmin Konusu
Türü tehlikede olan bir gri balina ailesinin Kuzey Kutup Dairesi’nde hızla oluşan buzullardan kurtarılması gerekmektedir. Küçük bir kasabanın yerel televizyon haber kanalı muhabiri Adam Carlson ile onun eski sevgilisi, bir Greenpeace gönüllüsü olan Rachel Kramer, kendilerine engel olmak isteyen süper güçlere karşı bir araya gelerek mücadeleye başlarlar.
Galeri
Yorumlar
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puanı biraz düşümüş.. dvdde izlerim.
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mutlaka izleyeceğim bir film.
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fragmanını izledim ve beğendim.
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Beklemede olduğum filmlerden biri fragmanını güzel buldum : )
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merakla bekliyorum.
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