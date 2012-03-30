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Büyük Mucize

Big Miracle

0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Büyük Mucize
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 6.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Türü tehlikede olan bir gri balina ailesinin Kuzey Kutup Dairesi’nde hızla oluşan buzullardan kurtarılması gerekmektedir. Küçük bir kasabanın yerel televizyon haber kanalı muhabiri Adam Carlson ile onun eski sevgilisi, bir Greenpeace gönüllüsü olan Rachel Kramer, kendilerine engel olmak isteyen süper güçlere karşı bir araya gelerek mücadeleye başlarlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • puanı biraz düşümüş.. dvdde izlerim.

  • mutlaka izleyeceğim bir film.

  • fragmanını izledim ve beğendim.

  • Beklemede olduğum filmlerden biri fragmanını güzel buldum : )

  • merakla bekliyorum.

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Oyuncular ve ekip

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