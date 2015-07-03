Büyük Tuzak

Çok iyi bir nişancı olan Vincent, beklentilerin aksine polis teşkilatına katılmayı reddeden bir silah eğitmenidir. 22 yaşındaki genç nişancı, teşkilatın yozlaşmış üyelerinden biri olan Milo ile tanışır ve kendisini tehlikeli bir girdabın içinde bulur. Vincent, vaftiz babası Chavez’in de içinde olduğu ve iki tarafın da polis olduğu bu kavgada uğruna savaştığı bütün değerleri sorgulayacaktır.