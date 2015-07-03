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Büyük Tuzak

Colt 45

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Fragmanlar


Büyük Tuzak
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çok iyi bir nişancı olan Vincent, beklentilerin aksine polis teşkilatına katılmayı reddeden bir silah eğitmenidir. 22 yaşındaki genç nişancı, teşkilatın yozlaşmış üyelerinden biri olan Milo ile tanışır ve kendisini tehlikeli bir girdabın içinde bulur. Vincent, vaftiz babası Chavez’in de içinde olduğu ve iki tarafın da polis olduğu bu kavgada uğruna savaştığı bütün değerleri sorgulayacaktır.


Filmin Eleştrisi




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