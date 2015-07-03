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Büyük Tuzak
Colt 45
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :3 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
Çok iyi bir nişancı olan Vincent, beklentilerin aksine polis teşkilatına katılmayı reddeden bir silah eğitmenidir. 22 yaşındaki genç nişancı, teşkilatın yozlaşmış üyelerinden biri olan Milo ile tanışır ve kendisini tehlikeli bir girdabın içinde bulur. Vincent, vaftiz babası Chavez’in de içinde olduğu ve iki tarafın da polis olduğu bu kavgada uğruna savaştığı bütün değerleri sorgulayacaktır.
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