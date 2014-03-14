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Büyük Usta
Yi dai zong shi
0 kişi izlemiş. | 16 kişi izlemek istiyor.
Fragmanlar
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Aksiyon
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Çin
- Gösterim Tarihi :14 Mart 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :130 dk.
Filmin Konusu
Dövüş sanatlarında son derece yetenekli olan genç zengin Ip-man dikkat çekmeden bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir. Lakin, bu şekildeki yaşamı beladan uzak durmasına yetmez. Bir gün tuzağa düşürülür ve ortamdan kurtulabilmek için her türlü yeteneğini sergilemek zorunda kalır. Usta Kung ve güzel kızı Kung Yi'in de aralarında bulunduğu diğer ustalar ise Ip-man'in yeteneklerinden oldukça etkilenir.
Galeri
Yorumlar
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evet çok güzel film
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uzakdoğu filmlerini hiç sevmem. ismi de hoşuma gitmedi. biliyoruz büyük ustaları. küçük çırak bile olamazlar.
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uzak doğu filmlerini sevenler için muhteşem bir yapıt!
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