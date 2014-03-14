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Büyük Usta

Yi dai zong shi

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Fragmanlar


Büyük Usta
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dövüş sanatlarında son derece yetenekli olan genç zengin Ip-man dikkat çekmeden bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir. Lakin, bu şekildeki yaşamı beladan uzak durmasına yetmez. Bir gün tuzağa düşürülür ve ortamdan kurtulabilmek için her türlü yeteneğini sergilemek zorunda kalır. Usta Kung ve güzel kızı Kung Yi'in de aralarında bulunduğu diğer ustalar ise Ip-man'in yeteneklerinden oldukça etkilenir.

Galeri

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Yorumlar

  • evet çok güzel film

  • uzakdoğu filmlerini hiç sevmem. ismi de hoşuma gitmedi. biliyoruz büyük ustaları. küçük çırak bile olamazlar.

  • uzak doğu filmlerini sevenler için muhteşem bir yapıt!

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Oyuncular ve ekip

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