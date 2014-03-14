Büyük Usta

Dövüş sanatlarında son derece yetenekli olan genç zengin Ip-man dikkat çekmeden bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir. Lakin, bu şekildeki yaşamı beladan uzak durmasına yetmez. Bir gün tuzağa düşürülür ve ortamdan kurtulabilmek için her türlü yeteneğini sergilemek zorunda kalır. Usta Kung ve güzel kızı Kung Yi'in de aralarında bulunduğu diğer ustalar ise Ip-man'in yeteneklerinden oldukça etkilenir.