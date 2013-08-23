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Büyükler 2

Grown Ups 2

2 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Büyükler 2
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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     (11 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Arkadaşları ve onların çocuklarıyla birlikte olmak için ailesiyle birlikte memleketine taşınan Lenny (Adam Sandler); eskisiyle yenisiyle kabadayılar, çılgın otobüs şoförleri, ayyaş polisler ve partiye dalan kostümlü 400 kişi sayesinde deliliğin peşini bırakmadığını anlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • adam sandler bu filmde çok başarılı keşke her filminde bu sıcak havayı yakalayabilse

  • nihayet yüzümüzü güldürücek bi film

  • çok sevindim devam filmi çekmelerine ilk filmi dvdde izlemiştim bunu sinemada izlerim ikinci filmler her zaman ilkleri aratır ama beklentimi yüksek tutmuyorum

  • valla süperdi ben beğendim ilk filmi de beğenmiştim izleyin derim

  • ekip biraraya gelmiş yine. kaçmaz bu film

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Oyuncular ve ekip

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