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Büyükler 2
Grown Ups 2
2 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :23 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :101 dk.
Filmin Konusu
Arkadaşları ve onların çocuklarıyla birlikte olmak için ailesiyle birlikte memleketine taşınan Lenny (Adam Sandler); eskisiyle yenisiyle kabadayılar, çılgın otobüs şoförleri, ayyaş polisler ve partiye dalan kostümlü 400 kişi sayesinde deliliğin peşini bırakmadığını anlar.
Galeri
Yorumlar
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adam sandler bu filmde çok başarılı keşke her filminde bu sıcak havayı yakalayabilse
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nihayet yüzümüzü güldürücek bi film
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çok sevindim devam filmi çekmelerine ilk filmi dvdde izlemiştim bunu sinemada izlerim ikinci filmler her zaman ilkleri aratır ama beklentimi yüksek tutmuyorum
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valla süperdi ben beğendim ilk filmi de beğenmiştim izleyin derim
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ekip biraraya gelmiş yine. kaçmaz bu film
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