Büyükler 2

Arkadaşları ve onların çocuklarıyla birlikte olmak için ailesiyle birlikte memleketine taşınan Lenny (Adam Sandler); eskisiyle yenisiyle kabadayılar, çılgın otobüs şoförleri, ayyaş polisler ve partiye dalan kostümlü 400 kişi sayesinde deliliğin peşini bırakmadığını anlar.