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Büyüler Evi: Sihirbaz Kedi

The House of Magic

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Büyüler Evi: Sihirbaz Kedi
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Terk edilmiş bir yavru kedicik olan Şimşek, kendine bir barınak ararken, emekli sihirbaz Lawrence’a ait gizemli bir malikaneye gizlice girer. Lawrence, Şimşek’e evinde hoş karşılandığını hissettirir fakat Lawrence ayağını kırıp hastaneye kaldırılınca, yeğeni evi satması için onu oyuna getirmeye çalışır. Fakat evin sakinleri, evlerini savunmak için inanılmaz bir plan geliştirirler.

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