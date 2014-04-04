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Büyüler Evi: Sihirbaz Kedi
The House of Magic
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Belçika
- Gösterim Tarihi :4 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
Filmin Konusu
Terk edilmiş bir yavru kedicik olan Şimşek, kendine bir barınak ararken, emekli sihirbaz Lawrence’a ait gizemli bir malikaneye gizlice girer. Lawrence, Şimşek’e evinde hoş karşılandığını hissettirir fakat Lawrence ayağını kırıp hastaneye kaldırılınca, yeğeni evi satması için onu oyuna getirmeye çalışır. Fakat evin sakinleri, evlerini savunmak için inanılmaz bir plan geliştirirler.
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