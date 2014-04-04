Büyüler Evi: Sihirbaz Kedi

Terk edilmiş bir yavru kedicik olan Şimşek, kendine bir barınak ararken, emekli sihirbaz Lawrence’a ait gizemli bir malikaneye gizlice girer. Lawrence, Şimşek’e evinde hoş karşılandığını hissettirir fakat Lawrence ayağını kırıp hastaneye kaldırılınca, yeğeni evi satması için onu oyuna getirmeye çalışır. Fakat evin sakinleri, evlerini savunmak için inanılmaz bir plan geliştirirler.