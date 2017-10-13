Büyülü Kanatlar

Ateşböceği Dindin arkadaşlarıyla birlikte güzel bir ormanda yaşamaktadır. Arkadaşları geceleri yollarını aydınlatabildiği için Dindin’e çok güvenir. Bir gün Dünya’da araştırma yapmak için ormana gelen küçük uzay gemisindeki robot, yüksek teknoloji ürünü araçları sayesinde çıkardığı ışıklarla herkesi büyüler, robot Dindin’den bile daha parlaktır. Robot yüzünden arkadaşlarının gözünden düşen Dindin çareyi ormandan ayrılmakta bulur. Ancak kötü kalpli Kurt Kral ve adamları köylerine saldırdığında, Dindin robotla güçlerini birleştirerek arkadaşlarını kurtarmanın yollarını arayacaktır.