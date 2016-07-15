Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
Ice Age: Collision Course
- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 8.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :15 Temmuz 2016
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- Süre :100 dk.
Filmin Konusu
Scrat'in meşe palamudu peşindeki destansı takibi, onu kazara Buz Devri Dünyası'nı dönüştürecek ve tehdit edecek olayların yaşanacağı evrene fırlatır. Sid, Manny, Diego ve sürünün geri kalanı, kendilerini kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalırlar. Egzotik topraklara doğru başlayan yolculuk, karşılaştıkları yeni karakterlerle birlikte eğlenceli bir maceraya dönüşür.
Galeri
Yorumlar
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Eğlenceli
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Kim derdi ki o muhteşem üçlünün başladığı daha ilk filminde tutkusu olduğumuz filmin bize hayal kırıklığı yaratacağı? Sosyal mesaj veya dünyayı kurtarmak derdimiz değil bunu animasyon filmlerde zaten görmek istemeyiz. Ama tek isteğimiz ilk baştan itibaren verilmiş olan masumiyetin heyecanın ve sevincin devam etmesi. Bu filmin bi dahaki serisine kimseler gitmez. Kimse olmasa da benim gitmeyeceğim kesin.
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Bütün serisini severek izlediğim buz devrinin bu son filmi pek olmamış sanki. Ama yinede izlenir.
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kötüydü.serinin en kötüsü..bir daha asla gitmem batirmislar..
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Son zamanlarda izledigim en iyi konulu en guzel buz devriydi tavsiye ediyorum