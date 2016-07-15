Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Buz Devri 5: Büyük Çarpışma - Ice Age: Collision Course
Paylaş

Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

Ice Age: Collision Course

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (12 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Scrat'in meşe palamudu peşindeki destansı takibi, onu kazara Buz Devri Dünyası'nı dönüştürecek ve tehdit edecek olayların yaşanacağı evrene fırlatır. Sid, Manny, Diego ve sürünün geri kalanı, kendilerini kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalırlar. Egzotik topraklara doğru başlayan yolculuk, karşılaştıkları yeni karakterlerle birlikte eğlenceli bir maceraya dönüşür.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Eğlenceli

  • Kim derdi ki o muhteşem üçlünün başladığı daha ilk filminde tutkusu olduğumuz filmin bize hayal kırıklığı yaratacağı? Sosyal mesaj veya dünyayı kurtarmak derdimiz değil bunu animasyon filmlerde zaten görmek istemeyiz. Ama tek isteğimiz ilk baştan itibaren verilmiş olan masumiyetin heyecanın ve sevincin devam etmesi. Bu filmin bi dahaki serisine kimseler gitmez. Kimse olmasa da benim gitmeyeceğim kesin.

  • Bütün serisini severek izlediğim buz devrinin bu son filmi pek olmamış sanki. Ama yinede izlenir.

  • kötüydü.serinin en kötüsü..bir daha asla gitmem batirmislar..

  • Son zamanlarda izledigim en iyi konulu en guzel buz devriydi tavsiye ediyorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Seslendirenler ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir