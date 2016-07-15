Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

Scrat'in meşe palamudu peşindeki destansı takibi, onu kazara Buz Devri Dünyası'nı dönüştürecek ve tehdit edecek olayların yaşanacağı evrene fırlatır. Sid, Manny, Diego ve sürünün geri kalanı, kendilerini kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalırlar. Egzotik topraklara doğru başlayan yolculuk, karşılaştıkları yeni karakterlerle birlikte eğlenceli bir maceraya dönüşür.