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Buz ve Gökyüzü

La Glace et le Ciel (Ice And The Sky)

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Buz ve Gökyüzü
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Filmin Konusu

Ünlü buzul bilimci Claude Lorius, Antarktika’da bir kutlama esnasında sondajdan çıkan bir buzu viskisine atmasıyla fark eder ki, erimekte olan buz aslında bir tarihi eserdir ve ortaya çıkan hava ise belki de yüzyıl öncesine aittir! Bugün 82. yaşını kutlayan Lorius’un 1957’de başlayan araştırma serüvenini, 2015’te bir vasiyetnameye dönüştüren Jacquet, seyircisine buzulların kalbinde gizlenmiş gerçekleri, ilk ağızdan öğrenme şansını veriyor.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • güzl film arkadslar sakin kafa izleneblick bir film konsu guzel

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Oyuncular ve ekip

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