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Buz ve Gökyüzü
La Glace et le Ciel (Ice And The Sky)
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :25 Aralık 2015
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Filmin Konusu
Ünlü buzul bilimci Claude Lorius, Antarktika’da bir kutlama esnasında sondajdan çıkan bir buzu viskisine atmasıyla fark eder ki, erimekte olan buz aslında bir tarihi eserdir ve ortaya çıkan hava ise belki de yüzyıl öncesine aittir! Bugün 82. yaşını kutlayan Lorius’un 1957’de başlayan araştırma serüvenini, 2015’te bir vasiyetnameye dönüştüren Jacquet, seyircisine buzulların kalbinde gizlenmiş gerçekleri, ilk ağızdan öğrenme şansını veriyor.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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güzl film arkadslar sakin kafa izleneblick bir film konsu guzel
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