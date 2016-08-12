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Cafe Society

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Fragmanlar


Cafe Society
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hayattan daha fazlasını bekleyen Bobby, babasınının kuyumcu dükkanından kaçıp Hollywood'un güçlü menajerlerinden olan amcası Phil'in (Steve Carell) yanına gider. Kısa sürede Phil'in göz alıcı asistanı Vonnie'ye (Kristen Stewart) aşık olsa

da onun başka bir adamla birlikte olduğunu öğrendiğinde arkadaş kalmaya razı olur. Bu arada model ajansı sahibi Rad (Parker Posey) ve zengin bir yapımcı olan kocası Steve (Paul Schneider) ile arkadaş olur. Vonnie erkek arkadaşı tarafından terk edildiğinde Bobby, kızın gönlünü çalma fırsatını kaçırmaz ve çabaları da karşılıksız kalmaz. Vonnie, Bobby'nin evlilik ve New York'a taşınma teklifini kabul etse de işler planlandığı gibi gitmeyecektir...

Galeri

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Yorumlar

  • Ya yarıda bıraktım bu yönetmenin tüm filmleri böyle Sıkıcı boşa zaman

  • Kristen Stewart yine karşımızda , bu kadında insanı çeken farklı bi gizem var , film sıkmadan akıyor, komik de hakkaten, sonunu merak edip gidin

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Oyuncular ve ekip

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