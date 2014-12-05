Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet, topluma uyum sağlamak için grup terapisine giderler. Bir gün Hikmet bindiği vapurda dilsiz Mihriban ile tanışır ve evlenme kararı alır. Mihriban’ın annesinin Hikmet’ten tek bir isteği vardır: Ölmeden önce kızının tekrar “Anne” demesi. Ameliyat parası bulunması zor bir meblağdır. Ama iyilik için yapılan çakallık, çakallık sayılır mı?