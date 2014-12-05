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Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

2 kişi izlemiş. | 28 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.2 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet, topluma uyum sağlamak için grup terapisine giderler. Bir gün Hikmet bindiği vapurda dilsiz Mihriban ile tanışır ve evlenme kararı alır. Mihriban’ın annesinin Hikmet’ten tek bir isteği vardır: Ölmeden önce kızının tekrar “Anne” demesi. Ameliyat parası bulunması zor bir meblağdır. Ama iyilik için yapılan çakallık, çakallık sayılır mı?

Galeri

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Yorumlar

  • ben o muzige bayildim filimde guzeldi

  • 1 ve 2 daha güzeldi..

  • Film 3. Seri olmasına rağmen tadında 2. Yarı biraz durgundu ama izlenebilir makarası boll )

  • Mükemmel bir film izlememizi tavsiye ederim.

  • filme 2 kere gittim tadı damagımızda kaldi inş seriye devam ederler...

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Oyuncular ve ekip

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