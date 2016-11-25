Çakallarla Dans 4

Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır. Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir ''Harita'' ile çıkagelir. Almanya 'daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye doğru yola çıkarlar.

Gerçekten gömü var mıdır? Fakirlikten kurtulup zengin olacaklar mıdır? Çakallık yapmadan para kazanmak mümkün müdür?

Ve olaylar gelişir…