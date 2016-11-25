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Çakallarla Dans 4

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Fragmanlar


Çakallarla Dans 4
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.1 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır. Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir ''Harita'' ile çıkagelir. Almanya 'daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye doğru yola çıkarlar.

Gerçekten gömü var mıdır? Fakirlikten kurtulup zengin olacaklar mıdır? Çakallık yapmadan para kazanmak mümkün müdür?
Ve olaylar gelişir…

Galeri

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Yorumlar

  • filim cok güzel hastasıyız dede

  • fiyasko

  • Mutlaka izleyin arkadaşlar diğer yorumlar kafanızı bulandırmayın!

  • başarılı bi film olmuş . .

  • Berbat öztesi keske 2 gun once izledigim filme tekrar gitseydim buna gitmeseydim

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Oyuncular ve ekip

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