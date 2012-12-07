Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede

Kayinço Gökhan (Şevket Çoruh), Del Piero Hikmet (Murat Akkoyunlu), Muhasebeci Servet (İlker Ayrık) ve Köfte Necmi (Timur Acar)… Çakallık yaptıkları için hapse giren kahramanlarımız içerde zor günler geçirmektedir. Mahalleden, sevdiklerinden ve futboldan uzak kaldıkları için mutsuzdurlar. Günün birinde suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığını öğrenirler. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu öğrenen kahramanlarımız bu deneyde gönüllü kobay olmayı kabul ederler. Suç önleyici ilaçları kullanmaya başlayan ekip, dışarı çıktıklarında çakallık yapmayacaklarına dair birbirlerine söz verirler. Ama unuttukları bir sey vardır: Mesele çakal olmak değildir, asıl mesele çakallarla dans edebilmektir.