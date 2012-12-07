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Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede

17 kişi izlemiş. | 138 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (86 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Kayinço Gökhan (Şevket Çoruh), Del Piero Hikmet (Murat Akkoyunlu), Muhasebeci Servet (İlker Ayrık) ve Köfte Necmi (Timur Acar)… Çakallık yaptıkları için hapse giren kahramanlarımız içerde zor günler geçirmektedir. Mahalleden, sevdiklerinden ve futboldan uzak kaldıkları için mutsuzdurlar. Günün birinde suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığını öğrenirler. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu öğrenen kahramanlarımız bu deneyde gönüllü kobay olmayı kabul ederler. Suç önleyici ilaçları kullanmaya başlayan ekip, dışarı çıktıklarında çakallık yapmayacaklarına dair birbirlerine söz verirler. Ama unuttukları bir sey vardır: Mesele çakal olmak değildir, asıl mesele çakallarla dans edebilmektir.

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Yorumlar

  • Zorlama ile yapılmış bir filim bosuna gidip 1 saatinizi harcamayın

  • Kendimi zorlasam da gülecek birşey bulamadım filmde. İzlediğim en kötü komedi filmiydi.

  • Eren 'e katılıyorum beklentinin çok çok çok .... çok çok altında

  • film beş para etmez sinemada enfazla 20 dksabredebildim boğdu resmen konusu cok saçmaydı cokzaman kaybı boş yere para verip izlemeyin

  • insanı türk sinemasından soğutacak türden bir film...

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Oyuncular ve ekip

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