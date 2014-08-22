Çakma Polisler

Kolej yıllarından beri arkadaş olanJustin ve Ryan kostüm partisi olarak anladıkları partiye, Justin’in son oyununda kullandığı LAPD (Los Angeles Polis Departmanı) üniformalarıyla ile giderler. Biraz alay konusu olduktan sonra Hollywood sokaklarında yürümeye başladıklarında bir şey fark ederler. Kadınlar onlarla ilgileniyor, kötü adamlar emirlerine uyuyor ve en güzeli de, barmenler bedava içki veriyorlardır. Bunların nedeni tabii ki üzerlerindeki üniformalarıdır.