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Çakma Polisler

Let's Be Cops

1 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Çakma Polisler
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kolej yıllarından beri arkadaş olanJustin ve Ryan kostüm partisi olarak anladıkları partiye, Justin’in son oyununda kullandığı LAPD (Los Angeles Polis Departmanı) üniformalarıyla ile giderler. Biraz alay konusu olduktan sonra Hollywood sokaklarında yürümeye başladıklarında bir şey fark ederler. Kadınlar onlarla ilgileniyor, kötü adamlar emirlerine uyuyor ve en güzeli de, barmenler bedava içki veriyorlardır. Bunların nedeni tabii ki üzerlerindeki üniformalarıdır.

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Yorumlar

  • süper flim

  • sorun çıkar izliyememki

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Oyuncular ve ekip

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