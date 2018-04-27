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Calgary Jubilee Stampede
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel, Kısa Film
- Yapım Yılı :1963
- Ülke : Kanada
- Oyuncular :
- Süre :19 dk.
- Dağıtıcı :Master Films Limited, National Film Board of Canad
- Resmi Sitesi : NFB [Canada]
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