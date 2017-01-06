Altı yıl önce bulaştıkları mafya tarafından resmi düğün şarkıcılığı görevi icra ettirilen Salih ve Gürkan'ın tehlike ve eğlence dolu maceraları devam ediyor. 'Çalgı Çengi İkimiz' de sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan'a bunu gerçekleştirmeleri için tek bir şart sunulur. Gittikleri düğündeki nikah memurunu kaçırmaları emredilen ikilinin başına hiç beklenmedik ve birbirinden ilginç olaylar gelecektir.