Çalgı Çengi İkimiz
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :6 Ocak 2017
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- Süre :114 dk.
Filmin Konusu
Altı yıl önce bulaştıkları mafya tarafından resmi düğün şarkıcılığı görevi icra ettirilen Salih ve Gürkan'ın tehlike ve eğlence dolu maceraları devam ediyor. 'Çalgı Çengi İkimiz' de sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan'a bunu gerçekleştirmeleri için tek bir şart sunulur. Gittikleri düğündeki nikah memurunu kaçırmaları emredilen ikilinin başına hiç beklenmedik ve birbirinden ilginç olaylar gelecektir.
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Yorumlar
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Bir karesine bile zor güldürdü... ikiliye yakışmadı bu film
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Son zamanlarda izlediğim en güzel filmdi.bu ikili zaten sorgulanmaz da bu mutsuz dönemlerde biraz gülmeye ihtiyacımız var. Bunu umut ederek gittim.boş da çıkmadı.çok da güldüm.kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca ucuz kalitesiz ve seviyesiz espriler yok. Bu filmde herkes yanınıza yakışır bence. Çalgı çengi ikimiz ekibine teşekkürler. Emeklerine sağlık.
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Çok kötü berbat ötesi. Bukadar amatör bi film olamaz.yeminle verdiğim paraya acidim
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Şahne ötesi mükemmel
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aaaa