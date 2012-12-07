Çalıntı Hayat
The Words
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :7 Aralık 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Rory Jansen, yayımlanan son kitabından sonra beklenmedik bir şekilde edebiyat dünyasında zirveye yerleşen genç bir yazardır. Son derece yaratıcı ve özgün üslubuyla dikkat çeken genç yazar bir anda döneminin en iyi birkaç yazarından biri olarak kabul görmeye başlar. Romanı ise dünya çapında tanınan ve eleştirmenlerin dahi büyük bir hayranlıkla karşıladığı bir yapıttır artık.
Galeri
Yorumlar
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Muthis senaryo jeremy nin oyunu oscara aday gosterilebilir .GOrulmesi gereken bir film.....
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Güzel bir hikaye ama bazı yerlerinde çok sıkıldım
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Bradley Cooper ın oyunculğuna lafım yok ama bana neden bu kadar soğuk geliyor bu adam anlamadım keşke başkası oynasaymış
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VAY be avatar daki hatuna bak ne kadar değişmiş
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bence filmi izleyip nasılsa bişeye benzemiyor adında biraz kopya verelim merak edşp gitmeye kalkanda vazgeçsin demişlr :)))))