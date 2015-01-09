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Çalsın Sazlar

0 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Çalsın Sazlar
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dalgacı, hayalci, hayatı hafife alan iki yakın arkadaşın aynı kıza aşık olması sonucu yaşadıkları aşk ve dostluk ilişkilerinin eğlenceli, neşeli ve aynı zamanda naif bir hüzün ile anlatılan hikayesi. Üç kahramanın trajik hayatları etrafına örülen ve bu hayatların farklı derinlikleri ile zenginleşen film, Türk Sineması için “farklı” olarak tanımlanabilecek bir kurgu ile aşkı anlatıyor.

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Yorumlar

  • çok kötü

  • rezalet ya su kafalarinizi degistirin artik buna film diyenin.......

  • 5 para etmezzzz

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Oyuncular ve ekip

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