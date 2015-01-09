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Çalsın Sazlar
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :9 Ocak 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Dalgacı, hayalci, hayatı hafife alan iki yakın arkadaşın aynı kıza aşık olması sonucu yaşadıkları aşk ve dostluk ilişkilerinin eğlenceli, neşeli ve aynı zamanda naif bir hüzün ile anlatılan hikayesi. Üç kahramanın trajik hayatları etrafına örülen ve bu hayatların farklı derinlikleri ile zenginleşen film, Türk Sineması için “farklı” olarak tanımlanabilecek bir kurgu ile aşkı anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
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çok kötü
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rezalet ya su kafalarinizi degistirin artik buna film diyenin.......
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5 para etmezzzz
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