Çalsın Sazlar

Dalgacı, hayalci, hayatı hafife alan iki yakın arkadaşın aynı kıza aşık olması sonucu yaşadıkları aşk ve dostluk ilişkilerinin eğlenceli, neşeli ve aynı zamanda naif bir hüzün ile anlatılan hikayesi. Üç kahramanın trajik hayatları etrafına örülen ve bu hayatların farklı derinlikleri ile zenginleşen film, Türk Sineması için “farklı” olarak tanımlanabilecek bir kurgu ile aşkı anlatıyor.