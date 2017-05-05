İstanbul'da yaşayan 30 yaşlarında zengin bir çiftin çocukları olmaz ve yetimhâneden bir çocuk evlatlık edinelim diye düşünürken gelişen olaylar neticesinde üç çocuk birden evlatlık edinirler.

Aradan otuz yıl geçer ve aile iflas eder. Babaları, iş bulmadan dönmeyin diyerek sorumsuz çocuklarını evden kovar. Bu çam yarması gibi evlatlar, bir iş bulmadan eve dönemeyeceklerini bildiklerinden iş aramaya başlarlar.