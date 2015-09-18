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Can Tertip

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Fragmanlar


Can Tertip
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 4.1 / 10
  • Filmin Puanı : 4.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bütün hayatını aylaklıkla geçiren Şakir ve tek hayali askerlik yapmak olan İlyas’ın yolları asker ocağında kesişir. Saf bir Anadolu çocuğu olan İlyas’ın bu özelliğini fark eden Şakir, başındaki büyük beladan kurtulmak için ne yapıp ne edip İlyas’ı kandırırak askerden kaçmaya ikna eder. İkili, komutanları Yüzbaşı Yılmaz’ın makam arabasını gasp ederek askerden kaçarlar. Durumu kendisine yediremeyen Yüzbaşı Yılmaz da onların peşine düşer.

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Yorumlar

  • HAHAHAHAHAHAHAAHAHAH 3.2

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Oyuncular ve ekip

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