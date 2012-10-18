Çanakkale 1915
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 9.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Tarih
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :18 Ekim 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Balkan Savaşı’nda hezimete uğrayan bir milletin dirilişinin hikâyesi. Rusya’ya yardım etmek ve İstanbul’u işgâl etmek amacıyla Çanakkale’ye tarihin gördüğü en büyük donanmalardan biriyle saldıran Müttefik Kuvvetler’in hiç bir silâhın yurt sevgisinden daha güçlü olmadığını anladıkları, bir çok isimsiz kahramanın destansı hikâyeleriyle ulaşılan zaferin öyküsü.
Galeri
Yorumlar
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ben filmi daha izlemedim ama yorumlara göre anladığım herkesin filmin çekimi hususunda mutsuz ve yetersiz bulduğu,,koca Türkiyenin belkide üstüne eğilip mükemmel bir kurgu,efekt,çekim,gösterim çıkarması gereken bir yapıtken herhalde çokaz düşülmüş bu proje üstüne,,Çanakkale deyince akan sular duruyorken milletin kabaran duygularına az gelmiş bu film gibi yorumlar var,,Turgut özakmanın gösterdiği özeni gösterememişler deniyor,,İzleyince yine yorumlarım
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çekim kalitesi yani görsellik açısından yetersiz olsa dahi sonuçta bizim tarihimizle alakalı olduğundan film kendini izlettiriyor
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güzel olmuş detaylara daha çok yer verseler daha güzel olcakmış ama yinede herkesin izlemesi gerekir
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hikaye kopuk kopuktu ve görsellik yapmacık tı.çok daha iyisi olabilirdi, 90 ların sonundaki er ryanı kurtarmak bile daha etkileyici ve sürükleyiciydi.açıkçası pek beğenmedim.
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İyi film.emekleri için gerçekleştirenleri kutlarım.Yalnız,bu filmin,Turgut Özakman' ın yazım başarısındaki gibi olabilmesini çok isterdim.