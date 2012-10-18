Çanakkale 1915

Balkan Savaşı’nda hezimete uğrayan bir milletin dirilişinin hikâyesi. Rusya’ya yardım etmek ve İstanbul’u işgâl etmek amacıyla Çanakkale’ye tarihin gördüğü en büyük donanmalardan biriyle saldıran Müttefik Kuvvetler’in hiç bir silâhın yurt sevgisinden daha güçlü olmadığını anladıkları, bir çok isimsiz kahramanın destansı hikâyeleriyle ulaşılan zaferin öyküsü.