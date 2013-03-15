Çanakkale: Yolun Sonu
- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 9.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :15 Mart 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Takvimler Nisan 1915'i gösterdiğinde I. Dünya Savaşı'nın en çetin cephelerinden biri olan Çanakkale'de işgalci güçler aylardır sürdürdükleri kuşatmadan aylardır hiçbir şey elde edememiş haldedirler. Anzak güçleri daha sonra kendi isimleriyle anılacak olan Anzak Koyu'nda mağlup edilmişlerdir. …
İçinde isimsiz kahramanlar Muhsin ve Hasan kardeşlerin de yer aldığı Hilal-i Ahmer cemiyetine mensup destek birliği zorlu bir yol sonrası cepheye ulaşır. Ne var ki siperlere girdikleri anda savaşın tahmin edemedikleri sert ve acımasız yüzüyle karşılaşırlar. Muhsin oldukça keskin bir nişancıdır ama her gün ölümle buruna burunadırlar. Yüzbaşı İbrahim Adil, Muhsin'i keskin nişancı olarak görevlendirmiştir ve yüzbaşıdan istediği tek şey kardeşi Hasan'ın cephe gerisinde görevlendirilmesidir. Muhsin bir başka keskin nişancı olan Şeref ile beraber en ön saflardaki düşman askerlerini avlarken keskin hüneri ve Ancak'ları tek tek indirmesi de tüm koya adının duyulmasına neden olacaktır. Fakat Anzak kuvvetlerinin başındaki İngiliz Binbaşı Steward'ın bu namlı Türk askerine karşı manevrası da gecikmeyecektir...
Galeri
Yorumlar
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izlediğim en kötü flimdi izleyipte zamanınızı boşa harcamayın
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İsteyerek gittim ve çok hoşuma gitti bence dört dörtlük film olmuş sesler efektler ve gözyaşı muteşem tereddütsüz gidin derim.
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bende bir gelibolu lu olarak o ortamı bildiğim halde yınede seyrederken ağladim çünkü bu topraklar bizim ve hep bizim kalmaya devam edcektir.Taki kardeşlik ölene kadar.GELİBOLU YARIM ADASINDA BİR DESTANDAN ÖTE DİL DİN IRK KARDEŞLİĞİ YATIYOR.....HEPİNİZİ BEKLİYORUZ.
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Film Kapıdaki Düşman filmiyle adeta özdeşleştirilmiş.O filmde de Çittçi bir çocukla binbaşı karşı karşıya geliyordu.Çok iyi bir yapım değil.İzlenmesede olur.
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Fetih 1453 ü okdar beğenmemeiştim fakat Çanakkale Yolun Sonu ciddi anlamda emek sarfedilmiş bir film kesinlikle tavsiye ederim