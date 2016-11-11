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Canavarın Çağrısı

A Monster Calls

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Fragmanlar


Canavarın Çağrısı
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

12 yaşındaki Conor O'Malley (Lewis MacDougall) canavarlar ve peri masallarının fantastic dünyasına kaçmak üzeredir. Annesinin (Felicity Jones) hastalığı ile ilgilenen Conor, aynı zamanda pek sempatik olmayan büyükannesi (Sigourney Weaver) ile zaman geçirmek zorundadır. Bulunduğu okul eğitimden uzak ve zorbalarla doludur. Conor'un babası ise ondan binlerce mil uzakta, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiştir. Çocuk bir rehberin hasretini çekmektedir.

Conor beklenmedik bir şekilde en olasılık dışı dostunu çağırmış bulunur. Bir gece saat tam 12.07 'de yatak odasının penceresinde beliren, 13 metrelik porsuk ağacı (Liam Neeson tarafından canlandırılan), o geceden sonra her akşam aynı saatte Conor 'u ziyaret etmeye başlar. Canavarın anlatacağı hikayeler vardır ve Conor'un bu hikayeleri dinleyip kafasında canlandırması konusunda ısrarcıdır. Canavar bu hikayeleri dinledikten sonra Conor'un kendi hikayesini anlatmasını ister. Bu kadim, vahşi ve acımasız Canavar, Conor'un cesaret, inanç ve gerçeklik ile dolu yolculuğunda ona rehberlik eder.

Galeri

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Yorumlar

  • Güzel bir film degil. Zaman kaybi. 5.5 puani amca hakediyor.

  • Son zamanlarda izlediğim en iyi film. Masalla gerçek bir araya gelmiş. Hüzünlü insanı düşündüren çok güzel bir film.Çocuk filmi değil yanılmayın sakın herkese tavsiye ederim. Kaçırmayın derim

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Oyuncular ve ekip

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