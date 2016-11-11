Canavarın Çağrısı
A Monster Calls
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Fantastik
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :11 Kasım 2016
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- Süre :108 dk.
Filmin Konusu
12 yaşındaki Conor O'Malley (Lewis MacDougall) canavarlar ve peri masallarının fantastic dünyasına kaçmak üzeredir. Annesinin (Felicity Jones) hastalığı ile ilgilenen Conor, aynı zamanda pek sempatik olmayan büyükannesi (Sigourney Weaver) ile zaman geçirmek zorundadır. Bulunduğu okul eğitimden uzak ve zorbalarla doludur. Conor'un babası ise ondan binlerce mil uzakta, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiştir. Çocuk bir rehberin hasretini çekmektedir.
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Yorumlar
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Güzel bir film degil. Zaman kaybi. 5.5 puani amca hakediyor.
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Son zamanlarda izlediğim en iyi film. Masalla gerçek bir araya gelmiş. Hüzünlü insanı düşündüren çok güzel bir film.Çocuk filmi değil yanılmayın sakın herkese tavsiye ederim. Kaçırmayın derim