Canavarlar Sofrası

J. ve M. akşam yemeğinde arkadaşları K. ve D.’yi ağırlayacaktır. Misafirler gelir, sohbet başlar. Karakterlerin yaşadığı çarpık evren kendini hissettirmektedir. Kibir ve nefret dolu sözler normal kabûl edilmektedir. Gözlerinin önünde polisin komşularını öldürülmesi kimseyi şaşırtmaz. Yemeğe oturulur ve gerginlik artmaya başlar, aralarında dostluk ve sevgi yoktur, sadece haz ve tüketim önemlidir.