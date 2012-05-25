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Canavarlar Sofrası
The Monsters' Dinner
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :25 Mayıs 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :85 dk.
- Dağıtıcı :M3
Filmin Konusu
J. ve M. akşam yemeğinde arkadaşları K. ve D.’yi ağırlayacaktır. Misafirler gelir, sohbet başlar. Karakterlerin yaşadığı çarpık evren kendini hissettirmektedir. Kibir ve nefret dolu sözler normal kabûl edilmektedir. Gözlerinin önünde polisin komşularını öldürülmesi kimseyi şaşırtmaz. Yemeğe oturulur ve gerginlik artmaya başlar, aralarında dostluk ve sevgi yoktur, sadece haz ve tüketim önemlidir.
Galeri
Yorumlar
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10/6
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kötü bir filmdi.
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gizemi iyi kullanmışlar ama ne çıkacak balaım
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filmi gerçekten merak ettim.
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çok ilginç ama gişede napar bilmem.
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