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Canavarlar Sofrası

The Monsters' Dinner

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Fragmanlar


Canavarlar Sofrası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 6.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

J. ve M. akşam yemeğinde arkadaşları K. ve D.’yi ağırlayacaktır. Misafirler gelir, sohbet başlar. Karakterlerin yaşadığı çarpık evren kendini hissettirmektedir. Kibir ve nefret dolu sözler normal kabûl edilmektedir. Gözlerinin önünde polisin komşularını öldürülmesi kimseyi şaşırtmaz. Yemeğe oturulur ve gerginlik artmaya başlar, aralarında dostluk ve sevgi yoktur, sadece haz ve tüketim önemlidir.

Galeri

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Yorumlar

  • 10/6

  • kötü bir filmdi.

  • gizemi iyi kullanmışlar ama ne çıkacak balaım

  • filmi gerçekten merak ettim.

  • çok ilginç ama gişede napar bilmem.

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Oyuncular ve ekip

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