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Canım Kardeşim Benim: Uzaylılar mı Gelmiş?
Canım Kardeşim Benim: Uzaylılar mı Gelmiş
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :7 Ekim 2016
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Filmin Konusu
Mine ve Müge aralarında üç yaş fark olan kız kardeşlerdir. Birbirleriyle sürekli rekabet halindeki bu iki kardeş, bir gün ormanda sevimli uzaylılarla karşılaşır ve macera başlar. Çocukların sevdikleri kahramanlarla birlikte heyecanlı bir yolculuğa çıkacakları bu sinema filminde tüm çocuklar ve ailelerini eğlenceli saatler yaşayacaklar.
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