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Canım Kardeşim Benim: Uzaylılar mı Gelmiş?

Canım Kardeşim Benim: Uzaylılar mı Gelmiş

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Canım Kardeşim Benim: Uzaylılar mı Gelmiş?
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Mine ve Müge aralarında üç yaş fark olan kız kardeşlerdir. Birbirleriyle sürekli rekabet halindeki bu iki kardeş, bir gün ormanda sevimli uzaylılarla karşılaşır ve macera başlar. Çocukların sevdikleri kahramanlarla birlikte heyecanlı bir yolculuğa çıkacakları bu sinema filminde tüm çocuklar ve ailelerini eğlenceli saatler yaşayacaklar.

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