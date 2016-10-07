Canım Kardeşim Benim: Uzaylılar mı Gelmiş?

Mine ve Müge aralarında üç yaş fark olan kız kardeşlerdir. Birbirleriyle sürekli rekabet halindeki bu iki kardeş, bir gün ormanda sevimli uzaylılarla karşılaşır ve macera başlar. Çocukların sevdikleri kahramanlarla birlikte heyecanlı bir yolculuğa çıkacakları bu sinema filminde tüm çocuklar ve ailelerini eğlenceli saatler yaşayacaklar.