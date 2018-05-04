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Cano

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Cano
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Dram
  • Yapım Yılı :2017
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :4 Mayıs 2018

 

Filmin Konusu

Gidenin yükünü kalanlar taşır. İbrahim bir sabah arkadaşı Cano’nun kaybolduğunu öğrenir. Bir kaç yere soran İbrahim, kendisi dışında herkesin konuya kayıtsız olduğunu fark edince dostunu aramaya başlar. Arkadaşını bulmak ve sevdiği kadınla da ilişkisini kurtarmak arasında cebelleşir durur. İbrahim, Cano’nun doğup büyüdüğü köye ve kasabaya gitmeye karar verir.

Galeri

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