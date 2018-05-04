Gidenin yükünü kalanlar taşır. İbrahim bir sabah arkadaşı Cano’nun kaybolduğunu öğrenir. Bir kaç yere soran İbrahim, kendisi dışında herkesin konuya kayıtsız olduğunu fark edince dostunu aramaya başlar. Arkadaşını bulmak ve sevdiği kadınla da ilişkisini kurtarmak arasında cebelleşir durur. İbrahim, Cano’nun doğup büyüdüğü köye ve kasabaya gitmeye karar verir.