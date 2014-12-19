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Çapkın Profesör
The Rewrite
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- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :19 Aralık 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :106 dk.
Filmin Konusu
Bir zamanların mutlu senaristi Keith Michaels, artık boşanmış, ellisine yaklaşan, yıllardır beğenilen bir senaryo yazmamış ve parası da bitmeye başlamış birisidir. Neyse ki menajeri ona, Hollywood’dan uzak olsa da bir iş ayarlar. Keith, Holly ile tanıştığında değişmeye başlar. Holly, bekâr bir annedir. Öğrencilerinden biri, bir senaryoyla geldiğinde, Keith yeniden iyi bir yaşam sürmek için bir fırsat görür.
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