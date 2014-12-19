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Çapkın Profesör

The Rewrite

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Fragmanlar


Çapkın Profesör
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir zamanların mutlu senaristi Keith Michaels, artık boşanmış, ellisine yaklaşan, yıllardır beğenilen bir senaryo yazmamış ve parası da bitmeye başlamış birisidir. Neyse ki menajeri ona, Hollywood’dan uzak olsa da bir iş ayarlar. Keith, Holly ile tanıştığında değişmeye başlar. Holly, bekâr bir annedir. Öğrencilerinden biri, bir senaryoyla geldiğinde, Keith yeniden iyi bir yaşam sürmek için bir fırsat görür.

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