Çapkın Profesör

Bir zamanların mutlu senaristi Keith Michaels, artık boşanmış, ellisine yaklaşan, yıllardır beğenilen bir senaryo yazmamış ve parası da bitmeye başlamış birisidir. Neyse ki menajeri ona, Hollywood’dan uzak olsa da bir iş ayarlar. Keith, Holly ile tanıştığında değişmeye başlar. Holly, bekâr bir annedir. Öğrencilerinden biri, bir senaryoyla geldiğinde, Keith yeniden iyi bir yaşam sürmek için bir fırsat görür.