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Carol

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Fragmanlar


Carol
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  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 6.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

1950’lerin New York’unda geçen filmde bir mağazada tezgahtarlık yapan ve daha güzel bir hayat düşleyen Therese, yürümeyen evliliğinden bunalmış çekici Carol ile tanışır. Birbirlerine bağlanan iki kadın için eski hayatlarını bir çırpıda geride bırakıp her şeyden uzaklaşmak kolay olmayacaktır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Kadın oyuncu oscarını ben verdim bile. Cok. GüZeldi ve her sahnede yönetmen nasıl yapıyorsa sadece carol ı arıyorsunuz ına odaklanıyorsunuz sanat yönetmeni süper

  • Güzel film, izlenir

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Oyuncular ve ekip

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