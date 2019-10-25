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Çarpıcı Kız

The Staggering Girl

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Çarpıcı Kız
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

35 dakikalık kısa filmde yönetmen Luca Guadagnino, Valentino moda evinin yaratıcı direktörü Pierpaolo Piccioli’nin hayatı ile birlikte moda dünyasına ışık tutuyor.

Galeri

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