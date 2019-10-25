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Çarpıcı Kız
The Staggering Girl
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Filmin Konusu
35 dakikalık kısa filmde yönetmen Luca Guadagnino, Valentino moda evinin yaratıcı direktörü Pierpaolo Piccioli’nin hayatı ile birlikte moda dünyasına ışık tutuyor.
Galeri
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