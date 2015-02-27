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Çarşı Pazar

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Fragmanlar


Çarşı Pazar
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 6.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Kahraman, Anadolu´nun güzel bir kasabasında atalarından kalma hamamında tellaklık yaparak ailesini geçindiren saf ve iyi niyetli bir gençtir. Bir gün İstanbul´dan gelen zengin müteahhait Tuncay, bu hamamın da içinde bulunduğu çarşıyı yıkıp yerine alışveriş merkezi yapmak ister. Kahraman’ın düşmanı berber Cemil, Tuncay’a inanmış, çarşı esnafını da ikna etmiş ve çarşıyı hemen yıktırmak için Tuncay ile iş birliği yapmıştır bile. Kahraman ise hem doğup büyüdüğü çarşıyı yıktırmak istemez, hem de Tuncay’ın sahte vaatlerine inanmaz. Ancak sefa düşkünü babasından kalan borcu yüzünden kahraman köşeye sıkışır. Borcu ödemezse, hamam elinden gidecektir. Borcu kapatmak için her yola başvuracak olan Kahraman için macera başlar. Bu eğlenceli ve komik mücadeleye sonradan genç tarih öğretmeni Bahar da katılacak ve içinizi ısıtacak bu eğlenceli mücadele iyice kızışacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • Çok komik ve güzel bir film herkesin izlemesini tavsiye ederim.

  • Duşunduğumden güzel çktı flım ızlenmeye değer )

  • Güzel filimhaydi seyre

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Oyuncular ve ekip

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