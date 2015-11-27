Casuslar Köprüsü
Bridge of Spies
- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :27 Kasım 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Tarihsel olaylardan esinlenilen filmde Brooklyn’de bir sigorta avukatı kendisini bir anda soğuk savaşın ve Sovyetler tarafından ele geçirilen Amerikalı U-2 pilotunun değişimi için olacak pazarlığın ortasında bulur. Filmin yönetmenliğini Steven Spielberg üstleniyor.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Biraz agır gittigi dogru aksiyon beklemeyin ama konu ve oyuncular başarılı,bence iyi bir filmdi
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en iyi film dahil bir kaç oscar kazanabilecek türden bir film. aksiyon izlemekten asla sıkılmayan ergenlere göre değil.
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And my oscar goes to this film...
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Heyecandan yoksun tek duze senaryo. Tum Amerikalilar iyiyken Ruslar ve Dogu Almanlar ise kotu.
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gerçekten güzel film.bence en az 7.5 hakediyor.aksiyon yok ama psikolojik savaş var.iyi seyirler ...