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Casuslar Köprüsü

Bridge of Spies

1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Casuslar Köprüsü
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Tarihsel olaylardan esinlenilen filmde Brooklyn’de bir sigorta avukatı kendisini bir anda soğuk savaşın ve Sovyetler tarafından ele geçirilen Amerikalı U-2 pilotunun değişimi için olacak pazarlığın ortasında bulur. Filmin yönetmenliğini Steven Spielberg üstleniyor.


Filmin Eleştrisi




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izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Biraz agır gittigi dogru aksiyon beklemeyin ama konu ve oyuncular başarılı,bence iyi bir filmdi

  • en iyi film dahil bir kaç oscar kazanabilecek türden bir film. aksiyon izlemekten asla sıkılmayan ergenlere göre değil.

  • And my oscar goes to this film...

  • Heyecandan yoksun tek duze senaryo. Tum Amerikalilar iyiyken Ruslar ve Dogu Almanlar ise kotu.

  • gerçekten güzel film.bence en az 7.5 hakediyor.aksiyon yok ama psikolojik savaş var.iyi seyirler ...

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Oyuncular ve ekip

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