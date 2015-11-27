Casuslar Köprüsü

Tarihsel olaylardan esinlenilen filmde Brooklyn’de bir sigorta avukatı kendisini bir anda soğuk savaşın ve Sovyetler tarafından ele geçirilen Amerikalı U-2 pilotunun değişimi için olacak pazarlığın ortasında bulur. Filmin yönetmenliğini Steven Spielberg üstleniyor.