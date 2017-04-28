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Sinema>Film Arşiv >  Çatışma - Eshtebak (Clash)
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Çatışma

Eshtebak (Clash)

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Çatışma
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15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kahire, 2013 yazı... Devriminin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Mısır'da hayat hala normale dönmemiştir. Mursi'nin devrilmesiyle de ülke yeniden kaynama noktasına ulaşır ve insanlar tekrar sokaklara dökülür. Bu kaosun ortasında polisin gözaltına aldığı bir grup insan, bir kamyonette bir gün boyunca mahsur kalır. Değişik geçmişleri, inançları ve hayatları olan bu insanlar, yaşadıkları zorlu sınavı atlatmak için her şeyden önce insan olduklarını hatırlayabilecekler mi?

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